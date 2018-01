Rheinische Post: Türkische Taktik

Düsseldorf (ots) - von Matthias BeermannSieh mal einer an: Nach zwei Jahren politischer Dauerkrise imVerhältnis zwischen Deutschland und der Türkei kommen ungewohntversöhnliche Töne aus Ankara. Statt Nazi-Vorwürfen sind plötzlichFreundschaftsbeteuerungen zu hören. Alles also nur ein großer Irrtum?Nein, alles nur Taktik. Denn Erdogans überraschende Charmeoffensiveist nicht einem Umdenken geschuldet, sondern allein der nüchternenErkenntnis, dass die negativen Folgen der Isolation der Türkei seinepolitischen Pläne zu durchkreuzen drohen. Erdogan will bei derPräsidentenwahl im kommenden Jahr seine Herrschaft und die seinerislamistischen Nachfolger auf Jahrzehnte zementieren. Dafür muss dieWirtschaft brummen, und dafür braucht er Deutschland. Eine Handwäscht die andere - das ist die Politik, die Erdogan vorschwebt, undin deren Rahmen er sich wohl auch die Freilassung politischerGefangener für entsprechende Gegenleistungen vorstellt. So verlockendsolche Deals mit Blick auf die Einzelschicksale inhaftierterBundesbürger auch sein mögen - man sollte in Berlin die Finger davonlassen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell