Rheinische Post: Türkische Gemeinde wünscht sich Zeichen der Entspannung bei Erdogan-Besuch

Düsseldorf (ots) - Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeindein Deutschland, Gökay Sofuoglu, wünscht sich Zeichen der Entspannungvom Erdogan-Besuch in Berlin. "Ich wünsche mir, dass die heutigenGespräche der Bundesregierung mit Herrn Erdogan der Auftakt für einentspannteres Verhältnis zwischen den beiden Ländern sind", sagteSofuoglu der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Diewirtschaftlich schlechte Lage der Türkei solle nicht der einzigeAnlass für den Besuch sein. "Wir brauchen Entspannung, weilDeutschland und die Türkei ihre Politik der vergangenen zwei bis dreiJahre auf dem Rücken der Türkeistämmigen in Deutschland ausgetragenhaben", sagte Sofuoglu. Die Bundesregierung solle ein Angebot an dietürkische Gemeinde in Deutschland machen, wie sie gegen Rassismus undAusgrenzung in der Gesellschaft vorgehen will. "Wir Türken müssen unshier sicher fühlen, dann gibt es auch wieder ein stärkeresZugehörigkeitsgefühl gegenüber Deutschland."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell