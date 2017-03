Düsseldorf (ots) - Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat dieAbsage des Auftritts des türkischen Justizminister Bekir Bozdagdurch die Stadt Gaggenau kritisiert. "Ich halte die Entscheidung fürfalsch, den Auftritt des türkischen Justizministers so kurzfristigabzusagen", sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde, GökySofuoglu. Die Stadt hätte mit den Veranstaltern ins Gespräch darübergehen müssen, wie die Sicherheit der Teilnehmer gewährleistet werdenkönne, kritisierte Sofuoglu. "Diese Entscheidung hilft am EndePräsident Erdogan. Damit wird sein Anliegen der Verfassungsänderungnur aufgewertet. In türkischen Medien wird nun sogar die Demokratiein Deutschland in Frage gestellt."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell