Rheinische Post: Trumps harte Landung Kommentar Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Donald Trump ist noch keine 100 Tage im Amt,aber er hat schon ziemlich alle düsteren Prophezeiungen seinerKritiker wahr werden lassen. Nach der großspurigenFederstrich-Politik der ersten Wochen, mit der Trump aller Weltbeweisen wollte, wie einfach Regieren doch sein kann, ist derPräsident spätestens seit dem kläglichen Scheitern seinerGesundheitsreform im Kongress auf dem harten Boden der Tatsachenangelangt. Die Frage, ob dieser Mann überhaupt in der Lage ist, dieUSA zu führen, stellt sich mit neuer Schärfe. Trump wurde von vielenAmerikanern vor allem gewählt, um "das System" zu zerstören, diesenpolitischen Komplex in Washington, von dem sie sich vernachlässigtfühlten. Ein Neuanfang sollte her, aber wie es aussieht, bleibtvieles beim alten. Gut möglich, dass Trump die Schuld für dasDesaster jetzt erneut auf das Establishment schiebt. Aber für einen,der als hyperpotenter Macher angetreten ist, der das Land umkrempelnwill, wäre das ein Eingeständnis des Scheiterns. Amerika stecktweiter in der politischen Blockade. Und Donald Trump in derSackgasse.