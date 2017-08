Rheinische Post: Trump verharmlost Kommentar Von Frank Herrmann

Düsseldorf (ots) - Donald Trump hatte die Chance, Klartext zureden. Er hätte sagen müssen, was unbedingt gesagt werden musste:Dass es weiße Überlegenheitsfanatiker waren, die den Streit umBürgerkriegsdenkmäler ausnutzten, um Gewalt zu provozieren. Dass essich bei dem tödlichen Anschlag im Zentrum von Charlottesville um dieTerrortat eines weißen Rassisten handelte. Stattdessen begnügte ersich damit, "vielen Seiten" die Schuld in die Schuhe zu schieben. Erlaviert, verharmlost und vernebelt, mit derart trivialen Worten, dasses eines amerikanischen Präsidenten nicht würdig ist. Es ginge zuweit, ihn direkt verantwortlich zu machen für das blutige Chaos inCharlottesville. Doch die Prediger des Hasses sehen in ihm einenPräsidenten, der sie im Aufwind segeln lässt. Der Wahlkämpfer Trumphat sich nie die Mühe gemacht, eindeutig auf Distanz zu denRechtsextremen zu gehen. Bis heute tut er sich schwer damit, sich vonihnen abzugrenzen. Das aber wäre dringend geboten. Zum einen ausmoralischen Gründen. Zum anderen, um die Gräben in den USA nicht nochweiter aufzureißen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell