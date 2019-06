Rheinische Post: Trump schlittert in seinen Krieg Kommentar Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Die sich wiederholenden Anschläge aufTankschiffe im Persischen Golf, so viel scheint sicher, sind alsProvokation gedacht. Nur wer da wen provozieren will und was - dasist alles andere als eindeutig. Dass der Iran hinter der jüngstenAttacke steckt, wie man jetzt in Washington behauptet, dafür reichendie unscharfen Videobilder eines iranischen Schnellboots als Beweisnicht aus. In Teheran beschuldigen sie natürlich die Amerikaner, undwürden nicht auch die Saudis am liebsten einen Krieg gegen denErzfeind auf der anderen Seite des Persischen Golfs vom Zaun brechen?Die Lage am Golf ist konfus, aber sie ist zweifelsohne gefährlich.Auf beiden Seiten haben leider Männer das Sagen, die mit der Gabe derDiplomatie nicht gerade gesegnet sind. US-Präsident Donald Trumpfährt seit Wochen einen Schlingerkurs. Mal droht er und kündigtTruppenverlegungen in die Golfregion an; dann wieder lockt er dieFührung in Teheran mit Gesprächsangeboten. Dort freilich sitzt dergreise Ali Khamenei, der religiöse Führer der islamischen Republik,für den die Amerikaner des Teufels sind und der Trump keiner Antwortwürdigt. Beide eint nur, dass sie um keinen Preis Schwäche zeigenwollen. Trump hat ja recht: Der Iran strebt langfristig nachMassenvernichtungswaffen, und er destabilisiert den Nahen Osten aufallen wichtigen Schlachtfeldern der Region. Aber Trumps Plan, dasLand mit massiven Sanktionen an den Verhandlungstisch zu zwingen,geht bisher nicht auf. Trump hat es nur geschafft, die Scharfmacherin Teheran zu stärken, während man nicht sicher sein kann, ob er dieScharfmacher im Weißen Haus noch im Griff hat. Der Präsident, daskann man ihm glauben, will keinen Krieg gegen den Iran. Aber am Endekönnte er genau in diesen Krieg hineinschlittern. Und er wäre darannicht ohne Schuld.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell