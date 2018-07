Rheinische Post: Trittin: Seehofer macht aus Erpressung ein Politikmodell

Düsseldorf (ots) - Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hatanhaltende Drohungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mitnationalen Alleingängen in der Flüchtlingspolitik als beschämend fürDeutschland bezeichnet. "Man kann sich für einen deutschenInnenminister nur schämen, der ständig mit Alleingängen droht und derEU damit die nationale Pistole an den Kopf hält. Seehofer scheint ausder Erpressung ein Politikmodell zu machen", sagte Trittin derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Es sei verheerend fürEuropa, dass seine Verbündeten "rechte Nationalisten aus Österreichund Italien" seien. Sie wollten Europa in eine Abschottungslogiktreiben. "Zugunsten dieses inhumanen nationalistischen Diskursestreten sie die gemeinsamen Werte und Verpflichtungen Europas mitFüßen." Grundfreiheiten wie die Freizügigkeit und dievölkerrechtlichen Verträge wie die Genfer Flüchtlingskonventionensollten zugunsten nationalistischer Stimmungsmache geopfert werden."Das wäre der Abschied von der Herrschaft des Rechts." Trittin:"Diese Herren müssen endlich verstehen, dass es ein Vorankommen inder Flüchtlingsfrage nur gibt, wenn es endlich einen solidarischeneuropäischen Verteilmechanismus gibt. Aber genau das verhindern jadie Seehofers, Salvinis und Orbans dieser Welt."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell