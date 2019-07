Rheinische Post: Trauma-Ambulanz für Richter in NRW bleibt bestehen

Düsseldorf (ots) - Richter und Beamte der Justiz- sowieFinanzverwaltung in NRW sollen auch künftig psychosoziale Betreuungdurch Polizisten in Anspruch nehmen können, um Traumatisierungenvorzubeugen. Wie die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Dienstag)berichtet, soll die Trauma-Ambulanz nun nach einjährigerTestphase unbefristet fortgeführt werden. Dies sei das Ergebniseines Erfahrungsaustauschs aller Beteiligten in der vergangenenWoche, bestätigte das Justizministerium. Studien zufolge sindBerufsgruppen wie Gerichtsvollzieher, Gefängniswärter oder Richter inbesonderer Weise schockierenden Erlebnissen ausgesetzt. Dazuzählen Droh- und Hassmails, Beleidigungen, mitunter aber auchtätliche Angriffe. Während Justiz-Angestellte die Trauma-Hotline derUnfallkasse konsultieren können, gab es bisher kein entsprechendesAngebot für die Beamten in der Justizverwaltung.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell