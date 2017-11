Rheinische Post: Transfergesellschaft für Gardeur-Mitarbeiter

Düsseldorf (ots) - Für einen Großteil der inzwischen entlassenenMitarbeiter beim insolventen Hosenhersteller Gardeur soll es eineTransfergesellschaft geben. "Die Transfergesellschaft ist für einenZeitraum von sechs Monaten vereinbart", sagte eine Gardeur-Sprecherinder in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post (Donnerstagausgabe).Berechtigte Mitarbeiter könnten in diese Gesellschaft wechseln, indemsie einen sogenannten "dreiseitigen Vertrag" mit demInsolvenzverwalter und der Transfergesellschaft schlössen. "Sieerhalten dann über einen Zeitraum von maximal vier Monaten 75 Prozentihres Nettolohns", sagte die Sprecherin der Redaktion. Nach derInsolvenz Anfang Oktober hat das Unternehmen inzwischen knapp 23Prozent seiner deutschen Belegschaft entlassen. Betroffen sind 66Mitarbeiter, ein Großteil davon am Hauptsitz der Firma inMönchengladbach. 59 von ihnen haben nach Unternehmensangaben dieMöglichkeit, in die Transfergesellschaft zu wechseln.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell