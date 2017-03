Düsseldorf (ots) - Radprofi Emanuel Buchmann sieht den deutschenRadsport gut drei Monate vor dem Tour-de-France-Start in Düsseldorfzurück in der Weltspitze. "Wir haben einige Weltklassefahrer, diegroße Rennen gewonnen haben. Und ich denke, da gucken einige andereNationen ganz sicher neidisch zu uns rüber. Und wir sind ja alle nochnicht so alt, dass wir bald aufhören müssen", sagte der 24-Jährigevom Team Bora-hansgrohe der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Samstagsausgabe). Während Tony Martin, Marcel Kittel, AndréGreipel und John Degenkolb vor allem als Sprinter oder ZeitfahrerErfolge feiern, gilt Buchmann nach Platz 21 im Vorjahr alsDeutschlands größte Hoffnung für das Gesamtklassement der Tour. "Ichbekomme natürlich mit, dass ich diese Rolle habe. Aber ich spüredeswegen nicht mehr Druck. Wenn sich die Möglichkeit bietet, vornemitzufahren, will ich natürlich da sein", sagt Buchmann, der vorallem als Helfer des polnischen Team-Kapitäns Rafal Majka, 2014 und2016 bester Bergfahrer der Tour de France, eingeplant ist.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell