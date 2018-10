Rheinische Post: Top-Ökonomen warnen Italien vor Eskalation des Haushaltsstreits

Düsseldorf (ots) - Deutsche Top-Ökonomen haben die italienischeRegierung vor einer weiteren Eskalation des Haushaltsstreits mit derEU-Kommission gewarnt. "In der nächsten Wirtschaftskrise könnte dasVertrauen der Investoren in die italienischen Staatsfinanzen ganzkollabieren", sagte Ifo-Chef Clemens Fuest der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Da Italien sich nicht an dieFiskalregeln der EU halte, könne es im Ernstfall keine Hilfe von denRettungsschirmen oder der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten."Die Disziplinierung wird unweigerlich über die Kapitalmärktestattfinden müssen", sagte auch Michael Hüther, Chef des Institutsder deutschen Wirtschaft (IW). "Die Eskalation des Konflikts kann nurvon Seiten der italienischen Regierung verhindert werden", sagteHüther. Die EU-Kommission habe keine andere Wahl, als dieRegeleinhaltung strikt einzufordern. "Dabei gilt: Italien solltenicht und könnte nicht gerettet werden." Auch Dekabank-ChefvolkswirtUlrich Kater sagte: "Das Worst-Case-Szenario wäre ein Käuferstreikfür italienische Anleihen. Dann würde sich gegen Rom Druck aufbauen.Und dann könnte es fatal sein, wenn ein weiterer Schock hinzu käme,etwa ein Konjunktureinbruch oder der Zusammenbruch einer Bank." Eskönne alles noch gut gehen, wenn sich das weltweite Wachstum halte."Aber spätestens im nächsten Konjunkturrückgang wird sich zeigen,dass die Annahmen der italienischen Regierung falsch sind und dannkann es gefährlich werden", sagte Kater.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell