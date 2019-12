Rheinische Post: Tonieboxen-Gründer wollen 2020 in die USA expandieren

Düsseldorf (ots) - Nach dem großen Erfolg der Tonieboxen in Deutschland will dasDüsseldorfer Unternehmen Boxine im kommenden Jahr in die USA expandieren. "Wirwollen in den USA im Weihnachtsgeschäft 2020 starten", sagte Gründer undGeschäftsführer Patric Faßbender der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag).Momentan baue das Unternehmen in Los Angeles ein eigenes Büro auf. Die Macherhaben von ihrem 2016 auf den Markt gebrachten Hörspiel-Würfel für Kinder bislangmehr als eine Million Exemplare verkauft. In diesem Jahr dürfte eine weiteresechsstellige Zahl an Boxen dazukommen. "Wir gehen davon aus, dass es insgesamtdeutlich mehr als 700.000 sind", sagte Faßbender. Bislang sind die Box und diedazugehörigen Hörspiel- oder Musikfiguren in Deutschland, Österreich,Großbritannien und Irland erhältlich.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4461445OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell