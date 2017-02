Rheinische Post: Tillich fordert Nachbesserung bei Ost-West-Rentenangleichung

Düsseldorf (ots) - Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich(CDU) hat Nachbesserungen am Gesetz zur Ost-West-Rentenangleichungzugunsten der jüngeren Generation gefordert. "Die begrüßenswerteVerbesserung ostdeutscher Bestandsrenten wird mit einerSchlechterstellung der Zukunftsrenten in den neuen Bundesländernbezahlt", sagte Tillich der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Mittwochausgabe). Er verwies darauf, dass die Lohnverhältnisseim Osten "auf nicht absehbare Zeit unterhalb des gesamtdeutschenDurchschnittseinkommens" liegen würden. "Die jüngere Generation istdadurch klar im Nachteil." Die Generationengerechtigkeit sei einwesentlicher Punkt, der im Gesetzgebungsverfahren noch einernachhaltigen Lösung bedürfe, sagte Tillich. Das Gesetz zurRentenangleichung in Ost und West wird am Mittwoch im Bundeskabinettbehandelt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell