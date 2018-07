Rheinische Post: Thüringer CDU-Landeschef Mohring schließt Koalition mit der AfD aus

Düsseldorf (ots) - Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Mohring hatder AfD eine Verniedlichung der Nazi-Verbrechen vorgeworfen und eineKoalition mit ihr nach der Landtagswahl im nächsten Jahrausgeschlossen. Die AfD sei weder regierungsfähig nochregierungswillig, sagte Mohring der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag). "Diese Partei pflegt eine Rhetorik, die selbst dieNazi-Verbrechen noch verniedlicht." Das sei unerträglich. Es habe ihnerschüttert, dass AfD-Chef Alexander Gauland die Zeit desNationalsozialismus als "Vogelschiss" in der Geschichte habe abtunwollen. "Ich war zu dem Zeitpunkt seiner Äußerungen in derGedenkstätte des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Am Ort desTodes erklärt sich die Geschichte von allein." Gauland und anderen inder AfD werde es nicht gelingen, "die Verbrechen der Nazis inirgendeiner Form zu relativieren".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell