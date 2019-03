Rheinische Post: Thermomix - das war nix Kommentar Von Florian Rinke

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Die Geräte von Vorwerk verkörpern all das, wasman unter deutscher Ingenieurskunst versteht: innovativ,leistungsstark und qualitativ hochwertig. Der Thermomix ist dasFlaggschiff des Unternehmens, als "iPhone aus Wuppertal" wurde dieKüchenmaschine gefeiert. Aber Vorwerk ist nicht Apple. DieKalifornier lieben zwar vor der Bekanntgabe neuer Produkte dieGeheimhaltung. Aber so überraschend kommen die Geräte dann doch nichtauf den Markt wie bei Vorwerk, wo selbst die Vertriebsmannschaft nachUnternehmensangaben erst am gleichen Tag vom neuen Thermomix erfuhr -und daher Kunden vorher in falscher Sicherheit wiegte. Die Wut vielerKunden ist nachvollziehbar. Für rund 1200 Euro haben viele vor Kurzemein Gerät gekauft, das nun veraltet ist. Entweder ist Vorwerk völligblauäugig an die Neuvorstellung herangegangen. Oder man wollte sichdie Umsätze mit dem Altgerät nicht verderben. Die Ankündigung, dasses bald einen Nachfolger geben könnte, hätte wohl mancheKaufentscheidung verzögert. Vorwerk sollte sich kulanter zeigen, auchKunden-¬Loyalität hat ihre Grenzen.