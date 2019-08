Rheinische Post: Tesla prüft auch Fabrik-Standorte in NRW

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Düsseldorf (ots) - Der US-Autohersteller Tesla prüft auf der Suchenach einem Standort für eine Fabrik offenbar auch Flächen inNordrhein-Westfalen. Das berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post"(Montag) unter Berufung auf informierte Kreise. Eine Begehungmöglicher Flächen hat demnach bereits stattgefunden.In der vergangenen Woche hatte das niedersächsischeWirtschaftsministerium bestätigt, dass sich derElektroauto-Hersteller auf der Suche nach einem Europa- bzw.Deutschland-Standort auch in Niedersachsen umgesehen hatte.Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte sich erfreut überdas Interesse gezeigt. Laut der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"stünden Emden und das Emsland in der Liste der Standort-Kandidatenganz oben. Welche Orte in NRW infrage kommen, ist nicht bekannt.Denkbar wäre etwa das Rheinische Revier. Dort versucht dieLandesregierung aktuell auch eine Batteriezellenfertigunganzusiedeln.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell