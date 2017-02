Rheinische Post: Terrorverdächtiger aus Neuss stellt ersten Haftprüfungsantrag

Düsseldorf (ots) - Der seit Ende Januar in Untersuchungshaftsitzende Terrorverdächtige Kevin T. aus Neuss hat einen erstenHaftprüfungsantrag gestellt. Das berichtet die "Rheinische Post"(Mittwochausgabe). Noch in dieser Woche solle der 21-Jährige unterAusschluss der Öffentlichkeit angehört werden, bestätigte JensReznitschek, zuständiger Dezernent für dieses Verfahren bei derDüsseldorfer Staatsanwaltschaft, der Redaktion. Dem Verdächtigen wirdvorgeworfen, bei der Vorbereitung eines geplanten Anschlags in derWiener U-Bahn geholfen zu haben. Die Justiz sieht keinen Anlass, den21-Jährigen aus der Untersuchungshaft zu entlassen. "Aus meiner Sichtbestehen die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft fort - alsoTatverdacht und Fluchtgefahr", sagte Reznitschek.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell