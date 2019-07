Rheinische Post: Terminservice für Haus- und Kinderärzte wird nicht angenommen

Düsseldorf (ots) - Der Ausbau der Terminvermittlung fürKassenpatienten kommt nicht an: Seit Mai haben in Nordrhein nurwenige Patienten hierüber einen Termin beim Haus- oder Kinderarzthaben wollen. "Seit Inkrafttreten des Terminservice-Gesetzes (TSVG)im Mai wurden von der Termin-Servicestelle in Nordrhein insgesamtvier Termine bei Kinderärzten und neun Termine bei Hausärzten aufAnfrage an Patienten aus dem Rheinland vermittelt", teilte dieKassenärztliche Vereinigung Nordrhein der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Dienstag) mit. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum habe esüber 1600 Vermittlungen von Terminen in Facharztpraxen und über 2600Vermittlungen in psychotherapeutische Praxen gegeben. KV-Chef FrankBergmann sagte der Redaktion: "Die bislang sehr geringe Nachfragenach Terminen bei Kinder- und Hausärzten in unserer Servicestellezeigt, dass die ambulante Grundversorgung der Bevölkerungfunktioniert. Offenkundig haben die allermeisten Menschen imRheinland bereits ihren vertrauten Haus- oder Kinderarzt, den sieauch nicht beliebig wechseln." Der Kassenärzte-Chef kritisierte diezusätzliche Bürokratie für Ärzte: " Ein massiver Vermittlungsbedarfist zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls nicht erkennbar - hier hat dasTSVG bislang ausschließlich zu mehr Bürokratie undVermittlungsaufwand auf ärztlicher Seite geführt."Terminservice-Stellen wurden zunächst geschaffen, um Kassenpatientenschneller einen Termin bei einem Facharzt zu vermitteln. Im Mai 2019wurde der Dienst auf Haus- und Kinderärzte ausgeweitet.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell