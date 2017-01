Rheinische Post: Telekom wird DSL von Innogy in rund 50 Ortsnetzen verkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Telekom will künftig von derRWE-Tochter Innogy auf hohes Tempo aufgerüstete DSL-Anschlüsse inrund 50 Ortsnetzen mieten und dann unter ihrer eigenen Markeverkaufen. Das berichtet die in Düsseldorf erscheinende "RheinischePost" (Samstagausgabe). Das Programm soll am Montag in Berlinvorgestellt werden. NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD)begrüßt gegenüber der "Rheinischen Post", dass "die Deutsche Telekomsich künftig Kooperationen gegenüber deutlich offener zeigt." Dashelfe, die "Breitbandziele von Land und Bund zu erreichen", also fastalle Haushalte mit Online-Anschlüssen von mindestens 50Megabit/Sekunde zu versorgen. Allerdings hält Duin wenig davon, dassdie Telekom bisher praktisch nur auf DSL-Ausbau setzt. "Ich würde eszudem begrüßen, wenn vor allem auch Glasfaser bis ins Haus gelegtwird. Denn diese ist die Technologie der Zukunft, also sollten wirdiesen Weg auch gehen, wo immer es möglich ist."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell