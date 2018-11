Rheinische Post: Techniker Kasse fordert mehr Geld für Patienten in Großstädten

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas,fordert für Versicherte in Großstädten höhere Zuweisungen aus demFinanzausgleich der Kassen. "Es muss eine Regionalisierung geben,also vereinfacht gesagt für Großstädter mehr Geld als für Versicherteauf dem Land", sagte Baas der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag). Aktuell sei es so: "Die Kassen erhalten für Versichertein Großstädten genau so viel Geld wie für Versicherte auf dem Land,dabei gehen Großstädter deutlich häufiger zum Facharzt undverursachen so auch deutlich höhere Kosten als Versicherte auf demLand. In den Städten gibt es eben mehr Fachärzte, hier schafft sichdas Angebot seine Nachfrage."Zudem forderte Baas, den Katalog der Krankheiten einzuschränken,für die der Finanzausgleich höhere Zuweisungen vorsieht: "Es müssenVolkskrankheiten aus dem Katalog der Krankheiten raus, für die esmehr Geld gibt. In den Katalog gehören nur schwere Krankheiten wieKrebs, bei denen es keine Grauzone des Kodierens gibt." Er verwiesauf das Beispiel Übergewicht: "Seit Adipositas 2013 in den Katalogaufgenommen wurde, ist die Zahl der krankhaft Übergewichtigen bis2016 um 200 Prozent gestiegen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wieKodieranreize dazu führen, dass die Anzahl kodierter Diagnosensprunghaft steigt." Der Risikostrukturausgleich setze zu vielefalsche Anreize.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will 2019 die Reform desFinanzausgleichs angehen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell