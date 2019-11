Rheinische Post: Techniker-Chef Baas erwartet 2021 elektronische Patientenakten bei fast allen Kassen

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, geht davonaus, dass 2021 fast alle Krankenkassen ihren Versicherten die elektronischePatientenakte anbieten. "Kassen, die ihren Versicherten bis Januar 2021 keineelektronische Akte anbieten, müssen mit empfindlichen Kürzungen rechnen - 2,5Prozent der Zuweisungen für Verwaltungsausgaben aus dem Gesundheitsfonds. Icherwarte, dass die meisten Kassen es schaffen", sagte Baas der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). "Dann liegt es an den Versicherten, ob sie dieAkte nutzen wollen." Einige Kassen wie die Techniker bieten bereits eine solcheelektronische Akte an. "Unsere Gesundheitsakte TK-Safe nutzen bereits 230.000Versicherte, jeden Tag kommen rund 500 dazu", so Baas weiter. Darunter seienauch über 80-Jährige. In der elektronischen Patientenakte lassen sichperspektivisch alle Gesundheitsdaten speichern: Laborwerte, Befunde, Impfungen,Medikationen, Arztbriefe. Baas hält die E-Akte für sicher: "Die Daten liegen aufeinem zentralen Server, der Versicherte kann sie mit einer App einsehen. Nur erallein bestimmt, welche Daten gespeichert werden und welcher Arzt oder ApothekerZugriff darauf hat. Faxe und Papierakten in Praxen lassen sich viel leichterstehlen als Daten aus der Gesundheitsakte."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4448190OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell