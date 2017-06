Rheinische Post: Tatort-Drehbuchschreiberin lässt sich von Juristen helfen

Düsseldorf (ots) - Um die Krimi-Zuschauer nicht zu langweilen,mogeln viele "Tatort"-Drehbuchautoren, sagte die Autorin Dinah MarteGolch der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Freitagausgabe). Vor allem juristische Vorgänge würden oftweggelassen oder vereinfacht dargestellt. Die 42-Jährige, die schonfünf Drehbücher für die "Tatort"-Reihe verfasst hat, holt sich fürihre Geschichten aber durchaus Hilfe von Experten. "Ich habe schonmit vielen Polizeireferenten und Rechtsanwälten gesprochen", so dieAutorin. Außerdem habe ein Ermittlungsrichter zur Kontrolle mal einDrehbuch von ihr gelesen. Sehr wichtig bei der Konzeption derMordfälle sei zudem der Rat von Ärzten. Die Spannung dürfe abertrotzdem nicht auf der Strecke bleiben. Und so könnten etwaBelehrungen getrost weggelassen werden. Spätestens die Regisseurstreichen diese aus dem Drehbuch. Ihre Begründung: Belehrungen sindnur Geschwafel.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell