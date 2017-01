Rheinische Post: TUI gründet ersten Club Robinson in Thailand

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Düsseldorf (ots) - Der Tourismuskonzern TUI wird dieses Jahr denersten Club Robinson in Thailand eröffnen. Dies berichtet die inDüsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe). Es wirddie erste von TUI selbst betriebene Anlage in Thailand sein. AlsGäste des Clubs mit 320 Zimmern und Bungalows will TUI einerseits diedeutschen Stammkunden anlocken, andererseits aber auch Kunden ausAsien und speziell China ansprechen. Die Anlage liegt direkt am Meer.Es wird der 24. Club Robinson weltweit.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell