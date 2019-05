Rheinische Post: Stunde der Wahrheit Kommentar Von Thomas Reisener

Düsseldorf (ots) - Nordrhein-Westfalen muss mit 1,7 MilliardenEuro weniger als geplant auskommen. Das ist für die schwarz-gelbeLandesregierung eine heikle Herausforderung, denn erstmals ist siemit einer Situation konfrontiert, die ihr dank üppig sprudelnderSteuereinnahmen bislang erspart geblieben ist: Sie muss sparen. Unddas kann sie nicht so gut. Zwar rühmt NRW-Finanzminister LutzLienenkämper (CDU) sich zu Recht dafür, dass das Land unter seinerRegie erstmals seit Jahrzehnten wieder stabil ohne neue Schuldenauskommt. Allerdings ist dieses Verdienst von begrenzter Größe. DennLienenkämper hat bislang auch in jedem einzelnen Regierungsjahr mehrSteuern eingenommen als jede NRW-Landesregierung zuvor. Zur Wahrheitgehört nämlich auch: Noch nie hat ein NRW-Finanzminister in so kurzerZeit so viel Geld ausgegeben wie Lutz Lienenkämper. CDU und FDPvertragen sich auch deshalb so gut, weil Lienenkämper bislang nochjeden Interessenkonflikt mit Geld kitten konnte. Geld ausgeben kannjeder. Die echte Bewährungsprobe für den Finanzminister beginnt erstjetzt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell