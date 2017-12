Rheinische Post: Studie zu Fachkräftemangel: Zwei von drei offenen Stellen werden in Berufen mit Fachpersonal nur schwer, verspätet oder gar nicht besetzt

Düsseldorf (ots) - Der Fachkräftemangel setzt Unternehmen inDeutschland immer heftiger zu. Inzwischen würden zwei Drittel alleroffenen Stellen in Berufen ausgeschrieben, die Probleme haben,Fachpersonal zu finden, heißt es in einer Studie des arbeitgebernahenInstituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Dasbedeute, dass zwei von drei offenen Stellen 2016/2017 nur schwer,verspätet oder gar nicht besetzt werden konnten. Unternehmen mitweniger als 50 Mitarbeitern müssten ihre Personalsuche in fast jedemdritten Fall ganz abbrechen. Es fehlten vor allem Techniker,Handwerker und Pflegekräfte und insbesondere Kältetechniker,Altenpfleger, Sanitär- und Heizungstechniker, Physiotherapeuten,Informatiker, Vermessungstechniker, Fachärzte und Elektrotechniker.Die größten Engpässe insgesamt hätten Baden-Württemberg,Rheinland-Pfalz und Thüringen sowie zahlreiche Regionen inOstdeutschland. Berlin und Hamburg seien weniger betroffen, weilviele junge Leute in die Städte zögen. Die Zahl der unbesetztenAusbildungsstellen hätten im Ausbildungsjahr 2016/2017 ein neuesRekordhoch erreicht. Zum 30. September hätten 48.900Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Das seien 13 Prozentmehr als im Vorjahr. Gleichzeitig sei die Zahl der Bewerber ohneLehrstelle auf 27.300 gestiegen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell