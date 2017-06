Rheinische Post: Strobl plädiert für Schleierfahndung in ganz Deutschland

Düsseldorf (ots) - Nach der Kritik der Grünen an einer Ausweitungder Schleierfahndung hat Thomas Strobl (CDU), Innenminister dergrün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg, verdachtsunabhängigePersonenüberprüfungen entschieden verteidigt. "Solche konsequentenKontrollbefugnisse in ganz Deutschland gehören zu einem überzeugendensicherheitspolitischen Kurs, der keine ideologischen oderrechtsdogmatischen Lücken aufweisen darf", sagte Strobl der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Geradein Zeiten von Terror und Anschlagsgefahr erwarteten die Bürgerverstärkte Fahndungsmaßnahmen. Weil die wechselnde Präsenz derPolizei sowohl auf Terroristen als auch die grenzüberschreitendeKriminalität einen permanenten Fahndungsdruck ausübe, wirkten dieseKontrollen laut Strobl "auch allgemein präventiv".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell