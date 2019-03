Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung willden Druck auf die Betreiber sogenannter Shisha-Bars erhöhen. In denkommenden Wochen soll vom Land ein "Shisha-Erlass" herausgegebenwerden, durch den untergeordnete Behörden effektiver entsprechendeLokalitäten kontrollieren können, wie die Düsseldorfer "RheinischePost" (Samstag) berichtet. "Ziel dieses Runderlasses ist es, allerelevanten Fragen im Zusammenhang mit dem Betrieb vonShisha-Einrichtungen zu klären und die Durchschlagskraft im Vollzugzu stärken", sagte ein Sprecher des federführendenNRW-Gesundheitsministeriums. Die Abstimmung mit den beteiligtenRessorts sei weitestgehend abgeschlossen; eine Anhörung und dieVeröffentlichung des Erlasses seien für das Frühjahr 2019 vorgesehen,erklärte der Sprecher. Nach Einschätzung des nordrhein-westfälischenInnenministeriums treffen sich in vielen dieser Bars Mitgliederkrimineller arabischer Familienclans. "Shisha-Bars werden immerwieder als Rückzugsort und Treffpunkt genutzt. Oft werden dieseLokale auch betrieben, um Geld aus kriminellen Aktivitäten zuwaschen", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der Zeitung.Nach Angaben der Landesregierung wurden allen im zweiten Halbjahr2018 in NRW im Zuge der Maßnahmen gegen Clankriminalität rund 400Shisha-Bars und 400 weitere Objekte wie Teestuben von Polizei undZoll kontrolliert.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell