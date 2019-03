Rheinische Post: Streit um Geld für Flüchtlinge: Laschet greift Scholz scharf an

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatFinanzminister Olaf Scholz (SPD) für seine geplanten Kürzungen derFinanzmittel zur Versorgung von Flüchtlingen scharf kritisiert. "DerVorschlag des Bundesfinanzministers ist indiskutabel", sagte Laschetder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Wer den Kommunendie Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunftstreichen will, provoziert Steuererhöhungen in den Kommunen wegen derFlüchtlinge - und zündelt damit an dem Konflikt, den wir gerademühsam befrieden konnten." Laschet forderte, Scholz solle seineeigenen Worte ernst nehmen, dass Politik den gesellschaftlichenZusammenhalt im Blick behalten müsse. Das sei nur zu erreichen, wennder Bund auch weiterhin seiner Verantwortung gerecht werde, Länderund Kommunen angemessen bei der Daueraufgabe Integration zuunterstützen. "Wer in diesen Zeiten bei der Integration kürzt undhochverschuldete Kommunen mit sozialen Brennpunkte alleine lässt, hatjede Sensibilität für gesellschaftliche Prioritäten verloren."Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier beklagte, die von Scholzgeplante Pauschale sei zu gering. "Olaf Scholz versucht sich zuLasten der Länder davonzustehlen", sagte Bouffier der "RheinischenPost" (Dienstag). "Ich gehe davon aus, dass es hier noch zuerheblichen Diskussionen zwischen Ländern und Kommunen auf der einenSeite und dem Bund auf der anderen Seite kommen wird." Auch dieKommunalverbände sind alarmiert. "Jetzt an den Mitteln zu sparenbedeutet, den Integrationserfolg zu gefährden", sagte derHauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg,der "Rheinischen Post". Mittel- und langfristig würden diegesamtgesellschaftlichen Folgekosten die kurzfristigen Einspareffektedeutlich übersteigen. "Anstelle jetzt Einsparüberlegungen anzustellenwäre es vielmehr notwendig, die Kommunen zusätzlich auch bei denKosten für die Geduldeten zu entlasten", forderte Landsberg. Bislangfehle eine Finanzierungsregelung für diese Gruppen, was denIntegrationserfolg massiv beeinträchtige.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell