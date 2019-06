Rheinische Post: Straßenbaubeiträge werden in NRW wohl bleiben

Düsseldorf (ots) - Im Vorfeld einer Expertenanhörung am heutigenFreitag hält der Chef der CDU-Fraktion im NRW-Landtag, Bodo Löttgen,die Erfolgsaussichten der Volksinitiative zur Abschaffung derStraßenbaubeiträge in NRW für gering. "Eine komplette Abschaffung derStraßenbaubeiträge ist schon aus rechtlichen Gründen nicht in Sicht",sagte Löttgen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag).Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell