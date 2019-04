Rheinische Post: Stichwahl als Spielball Kommentar Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Eine der ersten Amtshandlungen vonNRW-Regierungen ist es oft, am Kommunalwahlrecht zu drehen. Und zwarso, dass die eigene Partei möglichst stark profitiert. Nützlich istdabei die Abschaffung oder Einführung der Stichwahl um dasBürgermeisteramt. So geschehen 1994, 2007, 2011 - und 2019. WeilCDU-Kandidaten sich ohne Stichwahl leichter durchsetzen, wird derzweite Wahlgang jetzt gestrichen. In Zeiten roter oder rot-grünerRegentschaft wurde die Stichwahl jeweils zuverlässigwiedereingeführt. Das Kalkül ist leicht durchschaubar. Umsounwürdiger ist es, dass die Fraktionen ihre Taktik mit demokratischenErwägungen begründen. Bei der jetzt verabschiedeten Gesetzesnovellekommt noch etwas hinzu: Auch der Zuschnitt der Wahlkreise wird soverändert, dass nicht nur die SPD benachteiligt wird. Leidtragendesind ausgerechnet jene, die in sozial benachteiligten Viertelnwohnen. Dort leben oft überdurchschnittlich viele Ausländer ausNicht-EU-Staaten. Und die zählen bei der Berechnung künftig nichtmehr mit. Höchste Zeit, dass der Verfassungsgerichtshof grundsätzlichKlarheit schafft.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell