Rheinische Post: Stichwahl in NRW steht vor dem Aus

Düsseldorf (ots) - Die schwarz-gelbe Koalition in NRW wird dieStichwahl bei Bürgermeister- und Landratswahlen aller Voraussichtnach wieder abschaffen. "Die CDU ist mit dem Wunsch an unsherangetreten, die Stichwahl bei den Bürgermeister und Landratswahlenin den nordrhein-westfälischen Kommunen wieder abzuschaffen. Wirstehen dem Anliegen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber", sagteChristof Rasche, Chef der FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). CDU-Fraktionschef BodoLöttgen sagte der Redaktion auf die Frage, ob die Union dieAbschaffung der Stichwahl beabsichtige: "Ja. Die Fraktion hat dazueinen einstimmigen Beschluss gefasst." Nach Informationen derRedaktion wird sich der Koalitionsausschuss am Freitagabend mit demThema befassen.