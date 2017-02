Rheinische Post: Steuertrickser können von Personalmangel in der Finanzverwaltung profitieren

Düsseldorf (ots) - Wegen des Personalmangels in derNRW-Finanzverwaltung sieht die Deutsche Steuergewerkschaft (DSTG) dieSteuergerechtigkeit in Gefahr. Der Landeschef der DSTG, ManfredLehmann, sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Montagausgabe): "Die Finanzbeamten haben gar nicht mehr die Chance,so genau wie früher hinzuschauen. Im Ergebnis leidet darunter dieSteuergerechtigkeit in NRW." Die Arbeit in den NRW-Finanzämtern istso unbeliebt wie schon lange nicht mehr. 1434 Beamte haben seit 2014freiwillig den Dienst quittiert. Das geht aus einer aktuellenStatistik des NRW-Finanzministeriums für den Landtag hervor, in derMinister Norbert Walter-Borjans (SPD) von "verstärktenaußerordentlichen Abgängen" berichtet. Zum Jahresanfang 2017 waren1190 Stellen in der NRW-Finanzverwaltung unbesetzt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell