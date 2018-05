Rheinische Post: Steuerentlastungspläne von Scholz bringen 2019 vier bis sechs Euro mehr im Monat

Düsseldorf (ots) - Die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)für das kommende Jahr angekündigte Steuerentlastung wird einemDurchschnittsverdiener mit einem Monatsbruttolohn von 3000 Eurosechs Euro mehr netto im Monat einbringen. Das geht aus Berechnungendes Deutschen Steuerzahlerinstituts (DSi), dem Forschungsinstitut DSIdes Steuerzahlerbundes, für die in Düsseldorf erscheinende"Rheinische Post" (Dienstagausgabe) hervor. Demnach würde einSteuerzahler mit einem Monatsbrutto von 2000 Euro durch den vonScholz angekündigten Abbau der kalten Progression um vier Euromonatlich entlastet, egal, ob er alleinstehend oder verheiratet ist.Bei einem höheren Verdienst von 5000 Euro käme durch die angekündigteMaßnahme ein Plus von immerhin zehn bis elf Euro mehr netto heraus."Schluss mit den heimlichen Steuererhöhungen", sagteSteuerzahlerpräsident Reiner Holznagel der Zeitung. Es reiche nicht,den Einkommensteuertarif nur an die Inflationsrate anzugleichen. "Ichfordere die Politik auf, den Einkommensteuertarif automatisch anPreis- und Lohnsteigerungen anzupassen - der Tarif muss ,auf Räder´gestellt werden." Scholz hatte vergangene Woche bei der Vorlage derSteuerschätzung erklärt, die Regierung wolle die Steuerzahler schon2019 entlasten. Die so genannte kalte Progression solle bekämpftwerden. Sie tritt jedes Jahr auf, weil der Einkommensteuertarif nichtan die tatsächliche Entwicklung der Kaufkraft angepasst wird, diedurch die Inflation kontinuierlich abnimmt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell