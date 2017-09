Düsseldorf (ots) - Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird derEinladung der Fußball-Ultras zum Austausch mit den Vereinen derErsten bis Dritten Liga nach Erfurt nicht nachkommen. Gleichwohlstellt Geschäftsführer Stephan Schippers (50) im Interview mit der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) klar,dass den Gladbachern der Dialog mit den Fans wichtig ist. "Wir werdennicht hinfahren. Das Angebot zum Dialog ist sehr gut, aber wir sindder Meinung, dass er in den bestehenden Strukturen stattfinden muss.Möglicherweise müssen an der einen oder anderen Stelle dieseStrukturen überdacht werden, um auf Augenhöhe und mit möglichstgroßer Kompetenz zu sprechen", sagte Schippers. In Mönchengladbachgebe es eine gute Gesprächskultur zwischen Verein und Vertretern derFanszene. "Wir sind hier in Mönchengladbach in einem funktionierendenund guten Austausch mit unseren Fans, auch mit den Ultras. Sie sindein Teil unserer Fanszene, die viele Strömungen hat. Wir diskutierenintensiv und nehmen uns gegenseitig ernst. Das ist eine gute Basis",sagte Schippers. Schippers rät allen Beteiligten grundsätzlich zukonstruktiven Gesprächen. "Nur übereinander zu schimpfen, das bringtuns nicht weiter. Wenn man in der Kommunikation ist, werden auchkonstruktive Lösungen gefunden, da bin ich mir sicher", sagteSchippers.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell