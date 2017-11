Rheinische Post: Steinmeier verschiebt NRW-Besuch

Düsseldorf (ots) - Nach der Absage der FDP an eineJamaika-Koalition hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinenAntrittsbesuch in NRW verschoben. Dies bestätigte SteinmeiersSprecherin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Dienstagausgabe).Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell