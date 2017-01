Rheinische Post: Steinmeier sieht israelischen Siedlungsbau als Hindernis für Zwei-Staaten-Lösung

Düsseldorf (ots) - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hatden israelischen Siedlungsbau in den Palästinenser-Gebieten alsHindernis für die Zwei-Staaten-Lösung bezeichnet. Der Nahostkonfliktlasse sich auf Dauer nur im Rahmen einer zwischen den Parteienverhandelten Zwei-Staaten-Lösung beilegen, sagte Steinmeier der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Dabeigefährdet die Fortsetzung des Siedlungsbaus in den besetzten Gebietendie Grundlagen der Zwei-Staaten-Lösung." Das Existenzrecht Israels,wie die Sicherheit seiner Bürger, gehöre zu den "unumstößlichenGrundpfeilern unserer Außenpolitik", betonte Steinmeier. Auch diepalästinensische Seite müsse ihren Beitrag leisten und konsequentgegen Gewalt und Terror vorgehen, so der SPD-Politiker. "Nur wennbeide Seiten konkrete Schritte unternehmen, kann überhaupt wieder einpolitischer Horizont entstehen, der die Wiederaufnahme vonVerhandlungen ermöglicht."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell