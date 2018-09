Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Der Städtetag unterstützt die jüngsten Pläneder Bundesregierung zur Lösung des Dieselproblems in den Städten,verlangt jedoch weitere Schritte und Änderungen im Detail. "DenSchlüssel, um Fahrverbote noch in letzter Minute zu verhindern,halten die Bundesregierung und die Automobilindustrie in den Händen",sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy,der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag)."Hardware-Nachrüstung ist aus Sicht der Städte am wirksamsten, damitdie Stickoxid-Werte rasch sinken. Umtauschprämien hatten bisher nichtden durchschlagenden Erfolg", erklärte Dedy. "Am besten wäre eineumfassende Nachrüstung für ältere Dieselautos im ganzen Land",forderte Dedy. Wenn die Bundesregierung aber eine Nachrüstung nur füreinzelne besonders belastete Städte und Ballungsräume beschließensollte, "wäre das ein erster Schritt", erklärte Dedy. Er forderteeine Regelung zur Kennzeichnung der Fahrzeuge, damit Ordnungskräftesaubere von schmutzigen Diesel unterscheiden könnten.