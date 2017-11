Rheinische Post: Städtetag NRW fordert mehr Landesmittel für Flüchtlingsintegration

Düsseldorf (ots) - Der Städtetag NRW hat das Land aufgefordert,Finanzmittel aus der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunenweiterzugeben. "Es ist ein Trauerspiel, dass auch die neueLandesregierung den Kommunen keine Gelder aus derIntegrationspauschale des Bundes zur Verfügung stellen will", sagteHelmut Dedy, der Geschäftsführer des NRW-Städtetags, der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Das Landerhält jährlich 434 Millionen Euro aus der Integrationspauschale."Davon muss ein angemessener Teil an die Kommunen fließen", sagtDedy. Heute findet im Landtag die Anhörung zum NRW-Etat für das Jahr2018 statt. Der Städtetag will auch, dass NRW die Versorgung vonFlüchtlingen übernimmt, die länger als drei Monate in Deutschlandgeduldet werden. Diese Menschen würden nach den drei Monaten, indenen das Land eine Pauschale zahle, ausschließlich von den Kommunenversorgt. Dedy fordert deshalb: "Den Kommunen müssen die Kosten fürgeduldete Flüchtlinge solange erstattet werden, wie diese MenschenAnsprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell