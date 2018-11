Rheinische Post: Städtetag-Hauptgeschäftsführer verteidigt Kommunen nach Kritik wegen Fahrverboten

Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Städtetag verteidigt die Kommunengegen Kritik von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. "DieBundesregierung sollte nicht versuchen, den Städten den SchwarzenPeter bei den Luftreinhalteplänen zuzuschieben", sagt Helmut Dedy,Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Donnerstag).Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte zuletzt gesagt, er habekein Verständnis dafür, dass "Kommunen mit alten Luftreinhalteplänenvor Gericht scheitern" und dann Fahrverbote verhängt werden. Dedyverteidigt die Kommunen gegen solche Vorwürfe: "Es besteht keinAnlass, dass der Bund die Kommunen an ihre Pflichten erinnert. Wirtun in den Städten bereits das, was wir können. Und wir wirkennatürlich an den Luftreinhalteplänen und ihrer Aktualisierung mit,aber verantwortlich dafür sind die Länder."Dedy sieht die Autoindustrie in der Pflicht, für Verbesserungen zusorgen. "Die Autoindustrie muss flächendeckend Hardware-Nachrüstungund Umtauschprämien für Euro 4- und Euro 5-Diesel anbieten - undnicht nur in 15 Städten", sagte Dedy der "Rheinischen Post".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell