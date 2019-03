Rheinische Post: Stadtbahnproblem toppt Diesel-Debatte Kommentar Von Thomas Reisener

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Das Spiekermann-Gutachten wird die NRW-Kommunenschocken. Die Infrastruktur der U- und Straßenbahnen im Land ist ingroßen Teilen so marode, dass sie nicht mehr saniert werden kann.Wenn das System nicht zusammenbrechen soll, müssen in den kommendenzehn Jahren Milliarden in neue Brücken, Gleise und Haltestellenfließen. Aber woher sollen die Kommunen, die ohnehin schon untereinem historisch hohen Schuldenberg ächzen, diese Milliarden nehmen?Obwohl das Problem - wenn auch nicht in dieser Größenordnung - seitJahren bekannt ist, hat die Politik keine Antwort auf diese Frage.Der Vorgang ist ein gutes Beispiel für die Verzerrungen politischerVerkehrs- und Umweltdebatten. Denn verglichen mit diesem Problem istdie ganze Diskussion um Fahrverbote für Diesel ein Witz. DieStadtbahnen zählen fast eine Milliarde Passagiere pro Jahr. Tendenzstark steigend. Wenn das Milliardenloch nicht schnell gestopft wird,bricht in NRW erst der öffentliche Personennahverkehr zusammen unddann auch das Straßennetz, weil die Passagiere auf Autos werdenumsteigen müssen. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat vonseinen Vorgängern ein gewaltiges Problem geerbt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell