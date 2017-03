Rheinische Post: Stadt Köln verhindert türkischen Wahlkampf in Porz

Düsseldorf (ots) - Die Stadt Köln hat einen möglichen Auftritt destürkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am kommenden Sonntagim Bezirksrathaus Porz verhindert. Das sagte ein Stadtsprecher der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "DieUnion Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) hatte im Augustvergangenen Jahres eine Anfrage gestellt, eine Theaterveranstaltungan diesem Sonntag durchführen zu dürfen. Am Mittwoch teilte uns dieUETD dann aber mit, sie wolle statt der Theaterveranstaltung eineInformationsveranstaltung zum Präsidialsystem in der Türkei machen.Dem haben wir als Stadt Köln nicht zugestimmt und mitgeteilt, dassder Saal dafür nicht zur Verfügung steht", so der Sprecher.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell