Rheinische Post: Stadt Düsseldorf verbietet Uber-Fahrern den Betrieb

Düsseldorf (ots) - Die Stadt Düsseldorf hat einem der wichtigstenPartner des Fahrdienstleisters Uber vorläufig den Betrieb inDüsseldorf untersagt. "Die Stadt Düsseldorf hat uns mit sofortigerWirkung die Beförderung von Personen verboten. Wir stellen denBetrieb vorübergehend ein", heißt es in einer Mail desMietwagenunternehmens Safedriver Ennoo an die Mitarbeiter, die derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe) vorliegt. AlleArbeitsverträge mit Mitarbeitern sollen demnach gekündigt werden. FürUber ist das ein heftiger Rückschlag. Safedriver Ennoo zählt zu denwichtigsten Partnern des Unternehmens, das bei der Beförderung andersals früher nicht mehr auf Privatfahrer, sondern aufMietwagen-Unternehmen setzt. In der Taxi-Branche hatte es jedochKritik gegeben, die Fahrer würden sich nicht an die gesetzlichgeltenden Regelungen halten. Die Stadt Düsseldorf hatte zuletzt sechsVerfahren gegen Mietwagen-Unternehmen in Düsseldorf eingeleitet,darunter auch Safedriver Ennoo.