Rheinische Post: Staatsschutz ermittelt wegen Anschlagsverdachts in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Bei dem Feuer in der vergangenen Nacht in einerDüsseldorfer Firma, die an Arbeiten im Hambacher Forst beteiligtist, geht das NRW-Innenministerium von einem Brandanschlag aus.NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den Staatsschutzeingeschaltet. Reul sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag): "Dass Unternehmen, die für RWE arbeiten, bedroht undOpfer von Angriffen werden, widerspricht jeglicher Deeskalation.Solche Anschläge haben für mich nichts mehr mit friedlichem Protestzu tun. Das sind Kriminelle, und sie werden auch so behandelt. Hierwerden Menschen und Firmen in Mithaftung genommen, die nur ihren Jobmachen. Um die Fälle schnellstmöglich aufzuklären, werden wir dieErmittlungen beim Staatsschutz der Düsseldorfer Polizei bündeln."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell