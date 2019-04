Rheinische Post: Staatsanwaltschaft Dortmund erhebt gegen acht Tatverdächtige Anklage nach Neonazi-Demo

Düsseldorf (ots) - Nach Ausschreitungen bei einer Neonazi-Demo inDortmund im September 2018 hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegenacht Tatverdächtige beim Landgericht Dortmund erhoben. Das bestätigtedie Behörde der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post(Freitagsausgabe). Die Ermittler werfen den Männern Volksverhetzungvor, konkret: Aufstachelung gegen in Deutschland lebende Juden. Am21. September 2018 zogen etwa 100 Neonazis durch die beidenDortmunder Stadtteile Dorstfeld und Marten. Auf Videoaufnahmen vonder Demonstration ist zu sehen, wie eine Gruppe schwarz gekleideterMenschen schwarz-weiß-rote Flaggen trägt und antisemitische undantidemokratische Parolen skandiert: "Wer Deutschland liebt, istAntisemit", "Polizei, Demokratie - ihr brecht unsere Ketten nie" oder"Nationaler Sozialismus jetzt". Außerdem zündeten MenschenPyrotechnik. Der Polizei war damals vorgeworfen worden, nicht gegendas Geschehen eingegriffen zu haben. An den Sicherheitsbehörden undNRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wurde starke Kritik geübt. DiePolizei rechtfertigte ihr Verhalten als angemessen. Protest undPolizeieinsatz wurden auch im Innenausschuss des Landtags beraten.Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat nun Anklage erhoben. DieTatverdächtigen sind acht Männer aus Dortmund, Wuppertal, Viersen undRuppichteroth (bei Siegburg). Einer von ihnen ist Jahrgang 1963, dieanderen sieben sind zwischen 1990 und 1996 geboren. Die Staatsanwältehaben umfangreiche Videoaufnahmen ausgewertet und haben dabei dieacht Männer als konkrete Tatverdächtige identifiziert.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell