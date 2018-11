Rheinische Post: Spahn will mit neun Millionen Euro Pflegeausbildung im Ausland aufbauen

Düsseldorf (ots) - Im Kampf gegen den Fachkräftemangel in derPflege will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) künftig imAusland Pflegekräfte für Deutschland ausbilden lassen. "VomHaushaltsausschuss haben wir noch einmal insgesamt neun MillionenEuro bekommen. Damit können wir Kooperationspartner für Pflegeschulenim Ausland finden", sagte Spahn der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag). Der Plan sei, im Ausland auszubilden und die künftigenFachkräfte schon dort Deutsch lernen zu lassen. "Idealerweise sollensie dann mit Ende der Ausbildung in Deutschland ihre Arbeit startenkönnen", betonte der Gesundheitsminister. Als mögliche Länder füreine Kooperation nannte Spahn Kosovo, Mazedonien, Philippinen oderKuba. Spahn betonte zudem: "Wir haben gerade erst ein Sofortprogrammfür mehr Stellen und bessere Ausbildung beschlossen, das ab dem 1.Januar greift."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell