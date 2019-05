Düsseldorf (ots) - Gesundheitsminister Jens Spahn undSchleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU)fordern die Entwicklung eines europäischen Islams. "Statt Symboleeiner reaktionär-frauenfeindlichen Strömung des Islams zu tolerieren,müssen wir die Entwicklung eines europäischen Islams fördern, derunsere Werte teilt. Denn vor Ort und im Alltag entscheidet sich, obwir unsere freie europäische Lebensart bewahren", schreiben diebeiden CDU-Politiker in einem gemeinsamen Gastbeitrag für dieDüsseldorfer "Rheinische Post" (Donnerstag). Weiter heißt es: "WennMenschen kein Recht auf Schutz haben, aber trotzdem bleiben, weilAbschiebungen scheitern, dann belastet das die Bevölkerung vor Ort.Wenn Frauen und Mädchen in Universitäten und Schulen mitVollverschleierung erscheinen, dann dürfen wir nicht nur gegenhalten,wir müssen es auch." Zugleich betonen die beiden CDU-Politiker, inden Städten, Dörfern und Gemeinden seien Zuwanderer mehr alsabstrakte Zahlen. Sie seien real und würden auch in der Anonymitätder Großstadt nicht unsichtbar. "Hier wird Verantwortung übernommenfür Menschen in Not, hier wird echte Integrationsarbeit geleistet."Während Günther für den liberalen Flügel seiner Partei steht, wirdSpahn dem konservativen Lager zugerechnet. In dem Gastbeitrag habensie sich erstmals gemeinsam zur Europapolitik positioniert. Siesprechen sich für ein "Europa der Pioniere" aus. "Einige gehen mitMut voran und ebnen den Weg. Das Schengener Abkommen und die Eurozonekönnten als Blaupause für eine Verteidigungsunion dienen", schreibendie CDU-Politiker. Deutschland und Frankreich hätten den Anfanggemacht und andere eingeladen, den Weg mitzugehen. "Immer inklusiv,nie exklusiv". Die allermeisten Mitgliedstaaten hätten dann schnelldabei sein wollen. "Dieses Modell sollte das Grundprinzip derweiteren Entwicklung sein. So sind Fortschritte ohne Blockademöglich."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell