Rheinische Post: Spahn nennt Wahlrecht für Türken in Deutschland absurd

Düsseldorf (ots) - Die CDU hat SPD und Grüne inNordrhein-Westfalen aufgerufen, die Vorbereitungen für ein kommunalesWahlrecht für Nicht-EU-Ausländer einzustellen. Nach den Vorfällen inden Niederlanden sei das Vorhaben "nur noch absurd", sagteCDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Damit wollen Hannelore Kraft unddie Grünen auch den nicht-deutschen Erdogan-Anhängern in NRW dasWahlrecht geben", sagte Spahn. Es stelle sich die Frage, ob alsnächstes auch "türkische Parteien in den Stadträten" sitzen sollten.