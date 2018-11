Rheinische Post: Spahn bekräftigt Ambitionen auf CDU-Spitze

Düsseldorf (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nachder angekündigten Kandidatur von Friedrich Merz für denCDU-Parteivorsitz einen Rückzug aus dem Rennen kategorischausgeschlossen: "Klar, ich trete an. Ich halte mein Angebotaufrecht", sagte Spahn am Mittwoch auf einer Veranstaltung derDüsseldorfer "Rheinischen Post". Nach den Wahlverlusten von Hessenund Bayern und dem Vertrauensverlust der Wähler, erlebte die CDU"keine kleine Delle", vielmehr gehe es an die Substanz. "Ich trauemir zu, die CDU zurück zu alter Stärke zu führen", sagte der38-Jährige. Auf die Frage, ob er nicht besorgt sei, dass er und Merzsich aufgrund ihrer ähnlichen politischen Haltung gegenseitigneutralisierten, sagte Spahn: "Wir sind keine eineiigen Zwillinge."Und schob spitz hinterher, Merz habe gesagt, dass junge Menschenwieder in Gremien Verantwortung übernehmen sollten. "Da sage ich:Prima, wäre doch schön, wenn ein junger Mensch wieder ein Gremiumleitet." Auf die Frage, was er an Merz schätze, sagte Spahn: "Ichschätze seine westfälische Geradlinigkeit."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell