Rheinische Post: Spahn: Krankenkassen müssen über elektronische Patientenakten informieren

Düsseldorf (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) willdie gesetzlichen Krankenkassen gesetzlich verpflichten, ihreVersicherten über die Funktionsweise der für 2021 geplantenelektronischen Patientenakte umfassend zu informieren. Das geht ausder Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine kleine Anfrage derFDP-Fraktion hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag)vorliegt. "Die Bundesregierung beabsichtigt, Informationspflichtender Krankenkassen über die elektronische Patientenakte gesetzlich zuregeln, damit die Versicherten befähigt werden, mit den Zugriffswegenund der Datenverwaltung der elektronischen Patientenakte umzugehen",heißt es in der Antwort. Noch ungeklärt ist demnach die Finanzierungdes Betriebs der Patientenakten, denn jeder einzelne Vorgang muss inden Akten gespeichert werden. "Die Bundesregierung prüft, im Rahmeneines Digitalisierungsgesetzes auch Regelungen zur Finanzierung derelektronischen Patientenakte und zur Vergütung der Leistungserbringerzu schaffen", heißt es in der Antwort. Der FDP gehen SpahnsVorbereitungen weiterhin nicht schnell genug vonstatten. "Wie sehrder Bundesgesundheitsminister hinterherhinkt, zeigt sich schondadurch, dass sich Krankenkassen nicht mehr anders zu helfen wissenund selbst in die Offensive gehen, indem sie eigene Konzepteentwickeln und ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen", sagte dieFDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus. "Dies ist durchauslobenswert, ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir dringendeinheitliche Vorgaben mit einem festgelegten Rahmen für eineelektronische Patientenakte benötigen. Derzeit weiß keiner derBeteiligten, wie eine solche wirklich aussehen soll und was siebeinhalten darf", sagte sie. Kontext Union und SPD hatten dieEinführung der elektronischen Patientenakte für gesetzlichVersicherte im Jahr 2021 im Koalitionsvertrag vereinbart.Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Vorgabe derBedingungen für die Patientenakte unlängst vorgezogen. Sie sind imTerminservicestellengesetz enthalten, das Spahn unlängst vorgestellthatte und das nach der Sommerpause ins Kabinett kommen soll. Dieelektronische Gesundheitskarte, die seit 2015 für alle gesetzlichVersicherten obligatorisch ist, hat mit der neuen Patientenaktenichts zu tun. Auf ihr sind weiterhin nur die Stammdaten desVersicherten und einige Notfallinformationen gespeichert. DerMinister erhofft sich von der elektronischen Patientenakte unteranderem Einsparungen bei den Gesundheitsausgaben, denn sie soll dabeihelfen, Doppel-Untersuchungen und Doppel-Therapien von Ärzten zuvermeiden. Der Versicherte selbst soll zudem wie beim Online-Bankingmit PIN und TAN einen einfachen Zugriff auf seine persönlichenBefunde und andere Daten auf dem Smartphone oder dem Tablet bekommen.