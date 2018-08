Rheinische Post: Soziales Jahr attraktiver machen

Düsseldorf (ots) - von Michael BröckerEndlich eine sinnvolle Sommerdebatte. Der Vorstoß derCDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer über einverpflichtendes Dienstjahr lohnt eine Betrachtung. Denn diePolarisierung in der Flüchtlingspolitik, die Verrohung der Sprache,die drohenden Verteilungskämpfe zwischen Jung und Alt, In- undAusländern sowie die Vereinzelung in einer digitalen Welt haben denKitt einer Gesellschaft, Gemeinsinn und gesellschaftlicheSolidarität, bröckeln lassen. Ein Attraktivitätsprogamm für einerweitertes soziales Jahr kann durchaus hilfreich sein. Die Zeithaben junge Schulabgänger dafür. Studium und Job kommen noch frühgenug. Eine Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht wäre indes derfalsche Weg, die Bundeswehr braucht zusehends hochspezialisierteLeute. Über eine Dienstpflicht bekommt man sie nicht. Aber einerweitertes Dienstjahr für junge Menschen in sozialen Branchen, beider Feuerwehr oder beim THW, bei Polizei oder militärischenVorfeldorganisationen kann interessant sein und die Bindung derMenschen zu ihrem Land und zur Gemeinschaft stärken. Die Politiksollte deshalb die Anreize für ein solches Jahr, etwa durchBonuspunkte bei Rente oder Sozialversicherungen, nach oben setzen.Verpflichtend sollte es aber nicht sein.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell